للضرورة القصوى.. "الهجرة" تناشد المصريين تأجيل السفر

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مصراوي Masrawy



كتب- أسامة علي:

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم في دولة الكويت أو أي دولة أخرى بتأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال متابعة السفيرة نبيلة مكرم، سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وذلك بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وأكدت مكرم أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، وخصوصًا تعليق الطيران بدولة الكويت نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ"ترانزيت" خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.