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أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" وينوه بدورها في تعزيز الصحة النفسية

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استمع لشرح مفصل من "العنزي" عن الجمعية وأهدافها والفئات المستهدفة

أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "قادر"؛ لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة إبراهيم بن لافي العنزي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة حصول الجمعية على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي بداية اللقاء، استمع أمير المنطقة لشرح مفصل من قبل "العنزي" عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة؛ لرفع مستوى الوعي بينهم في الوقاية من الأمراض النفسية، والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى النفسيين وتأهليهم للانخراط بالمجتمع، وتثقيف أهالي المرضى النفسيين للتعايش مع المرض.

ونوه أمير المنطقة بالدور المهم والذي تقوم به الجمعية في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع ، وتوفير الرعاية التي يتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين.

من جهته قدم "العنزي" باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لجميع اعمال وانشطة الجمعية.

أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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