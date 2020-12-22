32 منحة رئاسية للمتفوقين بجامعة الملك سلمان الأهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه جرى استقبال 32 طالب وطالبة من المتميزين، ضمن المنحة الرئاسية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تسليم المنح للطلاب، في حفل بمقر الجامعة بمدينة رأس سدر، بحضور الدكتور محمد شعيرة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلين عن وزارة التعليم العالي، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور سعد، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، ويجري تعقيم وتطهير مقر الجامعة يوميًا عقب انتهاء الدراسة، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب، والأساتذة وكافة العاملين بالجامعة.

وأوضح أن إجمالي المنح الرئاسية بلغت 100، وحظيت جامعة الملك سلمان بـ32 منها، وتتمثل في التكفل بكافة المصروفات الدراسية للطلاب خلال فترة دراستهم بالجامعة بشرط المحافظة على التفوق كل عام.

وأشار إلى أن بعض البنوك المصرية وعدد من الشركات الأجنبية تكفلت بعدد من المنح لدفع العملية التعليمية بالجامعة، والمساهمة في تحقيق أهدافها للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في مصر، إضافة إلى دعم الطلاب المتفوقين.