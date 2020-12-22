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برلماني يتوقع أن يشهد 2021 إجراء انتخابات المجالس المحلية

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برلماني يتوقع أن يشهد 2021 إجراء انتخابات المجالس المحلية برلماني يتوقع أن يشهد 2021 إجراء انتخابات المجالس المحلية

مصراوي Masrawy

02:56 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


مصراوي
قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع أن يشهد الربع الأخير من 2021 إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية أحد أهم الأولويات التشريعية التي سيشهدها الفصل التشريعي الثاني، باعتباره استحقاقًا دستوريًّا.

جاء ذلك عقب حصول الفيومي على كارنيه عضوية مجلس النواب واستلام الحقيبة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة في الفترة الماضية؛ فإن الدولة استطاعت عبور الأزمة، وفي مقدمتها تفشي جائحة .

وقال النائب إن من الدول القليلة التي صمدت تجاه كل هذه التحديات، ولم تواجه أزمات اقتصادية.

ووجه النائب التحية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي؛ لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية، قائلًا: الإجراءات لم تستغرق دقيقتَين.

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مصراوي Masrawy

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