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مستشار النمسا: اعتماد لقاح "فايزر- بيونتك" أوروبيا بداية حقيقية للقضاء على كورونا

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مستشار النمسا: اعتماد لقاح "فايزر- بيونتك" أوروبيا بداية حقيقية للقضاء على كورونا مستشار النمسا: اعتماد لقاح "فايزر- بيونتك" أوروبيا بداية حقيقية للقضاء على كورونا

مصراوي Masrawy

03:09 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

فيينا- (أ ش أ):

وصف المستشار النمساوي سباستيان كورتس اعتماد وكالة الدواء الاوروبية للقاح كورونا المستجد (فايزر- بيونتك) وبدء توزيعه في كل دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت بأنه بداية حقيقة للقضاء على الوباء.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن تعامل مع الوباء يتم بالاستعانة بالعديد من الخبرات الطبية والعلمية والاقتصادية.. متوقعا حدوث تطورات ايجابية في احتواء وباء كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الإغلاق الثالث والذي سيبدأ تطبيقه في البلاد اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري يرجع إلى تزايد الإصابات الجديدة في العديد من البلدان المجاورة، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل الأرقام في النمسا بشكل أكبر مع التركيز بشكل كبير على إجراء الفحوصات الجماعية المجانية.

وحول ظهور السلالة الجديدة من الوباء.. قال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي إن "الأمتار الأخيرة في أي طريق عادة ما تكون هي الأصعب" متوقعا أن يساهم الإغلاق العام الثالث المتزامن مع فترة الأعياد في تقليل الإصابات الجديدة.

واشار فيرنر إلى استمرار تتبع سلاسل العدوى للسيطرة على انتشار الوباء، معربا عن أمله في أن اللقاح الجديد يكون كافيا للسيطرة على الفيروس بكل تحوراته.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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