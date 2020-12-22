نقل كاردينال مقرب من البابا فرنسيس إلى المستشفى بعد اصابته بكورونا

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روما- (د ب أ):

أكد مصدر في الفاتيكان اليوم الثلاثاء أنه تم نقل الكاردينال البولندي كونراد كراجيفسكي، أحد أفراد الدائرة المقربة من البابا فرنسيس، إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن الكاردينا، 57 عامًا، ثبتت إصابته بالفيروس بعد أن ظهرت عليه أعراض التهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى جيميلي في روما.

يشار إلى أن كراجيفسكي هو وكيل الصدقات البابوية، فهو مدير الصندوق الخيري الشخصي للبابا فرنسيس. وهو معروف في روما بدوره النشط في مساعدة المشردين والفقراء.

وذكرت عدة وسائل إعلام، بما في ذلك صحيفة إلماسيجيرو في روما، أن كاردينالا آخر كان لديه اتصال منتظم بالبابا، وهو جوزيبي بيرتيلو 78 عاما، أصيب أيضا بالفيروس.