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مصراوي Masrawy

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء التزام بلاده بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال شكري، خلال لقائه اليوم بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن إنشاء وعمل اللجنة العليا يأتي ترجمة عملية لتوافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، وعلى أعلى مستوى، لحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية الدور المنوط بالأمانة الفنية للجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الإطار.

وشدد شكري في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ.

وأشار إلى أن "مسيرة التطوير الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء".

ووفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، استمع الوزير شكري إلى عرض لأهم ما انجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، وإعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأكد شكري، في البيان، أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الانسان.

وشدد شكري على "أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الإلكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنباً إلى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبني على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة".