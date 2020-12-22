4 علامات تنذر بارتفاع السكر في الدم.. تعرّف عليها

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تشمل "زيادة العطش والتبول والإرهاق والتهيج"

حدد المجتمع العالمي للسكري أربعة أعراض لفرط سكر الدم، علمًا بأن مرض السكري النوع 2، يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، بشكل صحيح.

ووفق صحيفة "إكسبرس"، تؤدي مقاومة الأنسولين إلى دوران السكر، الذي يُحطّم من الطعام - في مجرى الدم، بدلًا من استخدامه كوقود بواسطة خلايا الجسم. ويُعرف هذا بمرض السكري النوع 2.

وقال المجتمع العالمي للسكري إن العرض الأول يتمثل في "زيادة العطش"، حيث يشمل الشعور بالعطش الشديد، المعروف باسم العطاش، والذي يمكن أن يصاحبه جفاف مؤقت أو طويل في الفم. ويستمر العطش المتزايد، بغض النظر عما إذا كنت تشرب لترين من السوائل يوميًا.

وأضاف أن العرض الثاني هو "زيادة التبول"، حيث إنه و استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم، يحاول الجسم إزالة الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ويشمل التبول "كميات كبيرة غير طبيعية من البول في كل مرة"، ويمكن أن يصل التبول المتكرر لكميات كبيرة من البول، إلى أكثر من ثلاثة لترات في اليوم.

وقالت المؤسسة الخيرية: إذا كنت تعاني بشكل متكرر من حاجة متزايدة للتبول، فقد يكون ذلك علامة على أن مستويات السكر لديك مرتفعة للغاية.

وأردف المجتمع العالمي للسكري أن العرض الثالث يتمثل في "الإعياء"، حيث يُعرف التعب الشديد والإرهاق الذي لا يختفي مع الراحة أو النوم، بالإرهاق.

ويمكن أن يعزا التعب إلى عدم قدرة الجسم على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لتلبية احتياجات الطاقة.

وتشمل علامات التعب "نقص أو انعدام الطاقة، صعوبة القيام بالمهام اليومية البسيطة، الشعور بالإحباط أو الاكتئاب (الإرهاق العقلي)"، مما يعني أنه إذا كنت تعاني من إجهاد غير مبرر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، يُنصح بإجراء فحص طبي.

أمّا العرض الرابع والأخير فهو "التهيج"، حيث يعتبر علامة تحذير أخرى لارتفاع مستويات السكر في الدم.

وبخصوص ما يسبّب مرض السكري النوع 2، فإنه ونظرًا لكونه "مرضًا معقدًا"، فإن "عددًا لا يحصى من العوامل" يساهم في مقاومة الأنسولين.

ويرتبط مرض السكري النوع 2 بـ"نظام غذائي فقير عالي السعرات الحرارية من الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها".

وترتبط الحالة أيضًا بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وقلة النشاط البدني والوراثة.

جدير بالذكر أن مرض السكري النوع 2 لا يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيا غير صحي. وبمجرد إجراء التشخيص (والذي يمكن تحديده عن طريق فحص الدم الذي يقوم به أخصائي طبي)، يمكنك البدء في خطة إدارة مرض السكري.



ويمكن أن يتضمن ذلك تغييرات في نمط الحياة مثل أن تصبح أكثر نشاطًا وتتناول المزيد من الفواكه والخضروات.مرض السكري المجتمع العالمي للسكري