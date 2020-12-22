وزيرا الأوقاف المصري والسوداني يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

زار وزيرا الأوقاف المصري والسوداني، الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ومحمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.

وأكدو جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء.

من جانبه أهدى البابا تواضروس، الوزيرين وأعضاء الوفد المرافق، هدايا تذكارية بمناسبة هذه الزيارة الكريم.