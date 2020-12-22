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" للطيران" تسيِّر 41 رحلة دولية تقل 4300 راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 41 رحلة دولية تقل 4300 راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 41 رحلة دولية تقل 4300 راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

02:44 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 41 وجهة دولية، تنقل على متنها نحو 4300 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، لندن، بغداد، باريس، أمستردام ، روما، نيويورك، جوبا ، ميلانو، البحرين، عمان)، و14 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و5 رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4300 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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