الشرقية.. ضبط 13 ألف مخالفة لحالات تتعلق بالتدابير الصحية بـ"كورونا"

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حصيلة 170 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة على الأسواق والمراكز

أسفرت الجولات الرقابية التفتيشية والميدانية "الصحية"، التي نفذتها أمانة الشرقية منذ بدء جائحة كورونا، وحتى مطلع الشهر الجاري، عن ضبط نحو 13098 مخالفة لحالات تعنى بالتدابير الصحية بفيروس"كوفيد19"، وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، وسكن العمالة.

وبلغت عدد الجولات الرقابية لنفس الفترة أكثر من 171583 جولة، في حين بلغ عدد مخالفات الأنشطة المستثناة لمزاولة النشاط خلال ساعات الحظر ٤١٧٧ مخالفة، وكمية المصادرات ١٤٥٦٠٧ كيلوجرامات، وإزالة ٨٩٤١٦٧ مترا مكعبا من الأنقاض مجهولة المصدر والمخلفات العشوائية، فيما بلغ معدل كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف أكثر من 32 مليون لتر.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان: إن عدد الشهادات الصحية الصادرة بلغ ٩٦٧٨ شهادة، ومعدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة ٩٢٧٧ فردا، والإصحاح البيئي ٤٥٧ فردا يومياً، ومخالفات مزاولة الأنشطة غير المستثناة ٣٧٢ مخالفة، وعدد آليات ومعدات النظافة في هذه الأعمال ١٥١٥ معدة، وآليات والإصحاح البيئي ١٨٧٠ معدّة.

وأوضح أن كمية النفايات المرفوعة بلغت أكثر من مليون ونصف طن، وأن عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها بلغ ٢١٢١٦9 موقعا في مختلف الأماكن، والتركيز على أماكن التلامس والأسواق.

وأشار إلى أن الأمانة حرصت على تقديم معلومات توعوية وتثقيفية حول الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تم نشر ١١٢٧٩ تغريدة، ونشر أكثر من ٣ آلاف مادة إعلامية منذ بداية الجائحة.أمانة المنطقة الشرقية