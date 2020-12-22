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تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

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روسيا تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

مصراوي Masrawy

02:39 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن فرضت حظر سفر على ممثلي أجهزة الألمانية على خلفية واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وبحسب الخارجية الألمانية، تم إخطار القائمة بالأعمال التجارية في السفارة الألمانية في موسكو، بيأته جرزيسكي، بذلك اليوم خلال محادثة بمقر الخارجية الروسية.

ويأتي ذلك كرد فعل من الجانب الروسي على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية واقعة نافالني.

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