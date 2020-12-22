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والد الطفلة "ليلى" يكشف تفاصيل حالتها الصحية: "مش راضيين يفوقوها"

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والد الطفلة "ليلى" يكشف تفاصيل حالتها الصحية: "مش راضيين يفوقوها" والد الطفلة "ليلى" يكشف تفاصيل حالتها الصحية: "مش راضيين يفوقوها"

مصراوي Masrawy

02:43 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف شريف خيري، والد الطفلة "ليلى"، التي أجرت مساء الأحد الماضي عملية جراحية لزرع كبد في المعهد القومي بشبين الكوم، تفاصيل حالة ابنته الصحية، مؤكدًا أنها لا زالت غير مستقرة.

وأضاف الأب، أنه تواصل مع الأطباء المتابعين لحالة "ليلى"، وأخبروه أنهم لن يستعجلوا في عملية الإفاقة من البنح، بسبب كِبر مساحة الجرح، وأن غدًا الأربعاء سوف تتضح الصورة بشكل أفضل.

وأضاف "خيري" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حالة الأم جيدة عقب تبرعها بفص من الكبد للطفلة، ونفى ما تردد من شائعات على "فيسبوك"عن حالتها الصحية، وناشد الجميع أن يدعو لابنته وللأم بتمام الشفاء.

في ذات السياق، أوضح هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، أن الأم ولاء محمد جلال 31 عامًا، لا زالت في المعهد وحالتها مستقرة.

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