أخبار عاجلة

رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟ -
الإفتاء تعقد مؤتمرًا لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها وخطتها المستقبلية.. غدا -
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط -
"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار -
البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية -
عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي المحلة يودعون جثمان لاعب الغزل السابق

Print
بالصور.. أهالي المحلة يودعون جثمان لاعب الغزل السابق بالصور.. أهالي المحلة يودعون جثمان لاعب الغزل السابق

مصراوي Masrawy

02:30 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

شهدت منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثمان الكابتن محمد فايز المدير الفني الأسبق لنادي غزل المحلة، عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بساحة مسجد الكبير وسط مشاركة المئات من الأهالي والرياضيين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الذي جرى عزله داخل سيارة إسعاف.

وتقدم مراسم التشييع عدد من قدامى الرياضيين، بينهم نبيل حلمي، وصابر عيد، ووائل شكر وعبدالعظيم الشوري، وجرى دفن الجثمان بمقابر العائلة.

وكان الكابتن محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني لدمنهور توفي صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمحلة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

لأول مرة منذ سنوات.. وفد مصري رفيع المستوى يزور طرابلس

لأول مرة منذ سنوات.. وفد مصري رفيع المستوى يزور طرابلس

"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

شبكة عيون الإخبارية