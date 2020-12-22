الإعدام لـ"قراعة و خرابه".. قتلوا ربة منزل لسرقة حلق في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، بإعدام متهمين والسجن المشدد لثالث لاتهامهم بقتل ربة منزل والشروع فى قتل ابنها لسرقة "حلق".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية ليوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بمقتل خيرية عبدالراضى ٦٠ عامًا، وإصابة ابنها يوسف أحمد محمد بطعنات إثر تسلل مجهولين لمنزلهم بهدف السرقة

وكشفت التحريات أن مرتكبي الحادث كل من "هاشم. ع" ٣٢ عامًا و شهرته "قراعة" و"حاتم. م" ٢٨ عامًا و شهرته "خرابة" و"محمود. ح" وذلك بعدما اعتقدوا وجود قطع أثرية فى منزل المجني عليها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبطهم وإحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.