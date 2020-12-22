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إحالة أوراق 3 متهمين بقتل طفل حرقًا في المقطم للمفتي

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إحالة أوراق 3 متهمين بقتل طفل حرقًا في المقطم للمفتي إحالة أوراق 3 متهمين بقتل طفل حرقًا في المقطم للمفتي

مصراوي Masrawy

02:15 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن، ما تسبب في وفاة طفل بالمقطم، لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

والمتهمون بالقضية هم؛ "م. ع" عامل، و"ك. م"، و"ه. م"، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بإشعال النار عمدًا في مبني سكني المملوك للمجني عليه "ع. م"، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه. ع"، والذي كان متواجدًا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إشعال النار عمدًا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة، بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.

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