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أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن

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أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن أمين عام "النواب" يكشف عن أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا حتى الآن

مصراوي Masrawy

02:23 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

مصراوي
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن النائبة فريدة الشوباشي، هي أكبر الأعضاء سنًّا حتى الآن من بين الأعضاء المنتخبين.

وأضاف فوزي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن النواب سوف يتسلمون البطاقات اليوم مطبوعة؛ ولن يقوموا بإجراءات مطولة كما كان يحدث من قبل، ووجة الشكر إلى حزب مستقبل وطن؛ لمساعدته في استكمال بيانات النواب لطبع بطاقات الأعضاء.

وتابع الأمين العام لمجلس النواب بأنه سيتم اليوم تسليم الحقيبة البرلمانية متضنة التابلت ولائحة المجلس ونسخة من الدستور.
وأكد فوزي أنه لم يتم تحديد موعد الجلسة الأولى؛ حيث يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ونحن في انتظار القرار، لافتًا إلى أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى 10 يناير 2016، وبالتالي تنتهي مدته يوم 9 يناير المقبل، ونحن في ترقب لقرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد.

أما بالنسبة إلى الأعضاء المعينين، فقال الأمين العام لمجلس النواب إنه طبقًا للدستور والقانون، فصاحب الحق في التعيين هو رئيس الجمهورية؛ بالوقت والطريقة والكيفية التي يراها، ونصف عدد المعينين من النساء والنصف الآخر من الرجال، ومؤسسة الرئاسة هي صاحبة القرار.

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