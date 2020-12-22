التنمية المحلية: تنفيذ دورات تدريبية على الصناعات الحرفية منتصف يناير 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية منتصف يناير 2021 تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات والتي تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في مجالات الأثاث والنجارة والجلود والأحذية والملابس الجاهزة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر وينفذ في 10 محافظات هي: الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادي الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية بتكلفة 540 ألف جنيه مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال البرنامج التدريبي وذلك حفاظاً على صحة المتدربين.

وقال شعراوي، إنه تم التنسيق مع المحافظات المشار إليها ورصد احتياجاتهم التدريبية وأعداد الشباب الذين سيتم تدريبهم والحرف التي يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكز التدريبية الموجودة بها وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.

وأشار اللواء شعراوي، إلى قيام 9 محافظات أخرى هي: مطروح وجنوب سيناء وبني سويف والدقهلية وقنا ودمياط والمنوفية والقليوبية والمنيا باستكمال دورات تأهيل الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية والتي تم إدراج اعتمادات مالية لها خلال العام المالي السابق ولم يتم تنفيذها بسبب فيروس كورونا.

وأكد الوزير، على أنه يمكن للشباب الذي يتم تدريبه بدء مشروع صغير في ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج (مشروعك) أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وطالب اللواء محمود شعراوي، الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات في خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة وسد الفجوة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلي للشباب.

وأضاف الوزير، أنه يجري العمل حالياً على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة التي نظمتها الوزارة لأخذها في الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب ولتكون هذه الدورات جاذبة للشباب والفتيات لخلق فرص عمل مناسبة لهم.