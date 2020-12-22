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دفعة شرطة 2015 تهدي مستشفى ناصر بشبرا سريرين

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دفعة شرطة 2015 تهدي مستشفى ناصر بشبرا سريرين دفعة شرطة 2015 تهدي مستشفى ناصر بشبرا سريرين

مصراوي Masrawy

02:19 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أهدى ضباط الشرطة دفعة 2015، اليوم الثلاثاء، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، سريرين "ترولي" لخدمة المرضى.

وقال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن ضباط الشرطة دفعة 2015، تواصلوا معه لمعرفة احتياجات المستشفى فى إطار مبلغ يجري جمعه فيما بينهم، صدقة على أرواح الشهداء من دفعتهم، مشيرًا إلى أنه جرى إبلاغهم بحاجة المستشفى إلى سريرين لنقل المرضى "ترولي".

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالفعل جرى توريد السريرين للمستشفى بتكلفة وصلت 25 ألف جني، لخدمة المرضى والتسهيل على العاملين بالمستشفى.

وتوجه مدير المستشفى بالشكر لدفعة ضباط الشرطة 2015 على هذه اللافتة، وكذا لعناصر الجيش الأبيض على ما يبذلونه من جهود لخدمة المرضى.

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