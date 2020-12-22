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مصرع عامل صدمه قطار في القليوبية

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مصرع عامل صدمه قطار في القليوبية مصرع عامل صدمه قطار في القليوبية

مصراوي Masrawy

02:08 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، صدمه قطار أثناء نزوله من قطار آخر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

تلقى المقدم محمد فتحي رئيس المباحث بلاغًا بوفاة عامل صدمه قطار أثناء نزوله من قطار آخر في شبين القناطر.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المتوفى يدعى "أحمد.م.ج" 23 عامًا، عامل، وأنه أثناء نزوله من القطار من الاتجاه الخطأ، اصطدم به قطار قادم من الاتجاه المقابل، ولقي مصرعه في الحال.

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