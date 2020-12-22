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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مدار يوم بالمحافظات

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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مدار يوم بالمحافظات ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مدار يوم بالمحافظات

مصراوي Masrawy

02:00 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها بمختلف الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6093 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2471 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و293 مخالفة السير بدون تراخيص، و2 دراجة نارية مخالفة، و54 مخالفة شروط التراخيص، و44 مخالفة موقف عشوائي.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية لتسيير الحركة وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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