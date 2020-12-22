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"الوطنية للإسكان" تدشن مركز خدمة كبار العملاء لبرامج التنظيم العقاري

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بهدف الإسهام في تحسين تجربة العميل التي يشغلها قطاع حلول الأعمال

دشن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، مركز خدمة كبار العملاء لبرنامج رسوم

الأراضي البيضاء ومستفيدي برامج التنظيم العقاري التابعة لوزارة الإسكان "إيجار، ملاك، البناء المستدام، فرز الوحدات"، والذي يقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق أنس بن مالك بحي الياسمين بمدينة الرياض.

جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للأراضي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله الحماد والمشرف العام على التنظيم العقاري نهار آل الشيخ

ورئيس قطاع حلول الأعمال بالشركة المهندس ماجد بن عنزان.

وأكد "البطي" أن المركز يهدف لتوفير خدمات مناسبة لكبار العملاء لبرامج الإسكان، والإسهام في تحسين تجربة العميل التي يشغلها قطاع

حلول الأعمال في الشركة الوطنية للإسكان.

وقال: تم تدشين المركز ليكون نواة لتأسيس مراكز خدمة عملاء أخرى؛ بهدف توفير خدمة عالية المستوى والعناية.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمنهجية التطوير المستمر الذي تتبناه الشركة الوطنية للإسكان في كافة القطاعات والإدارات التابعة لها، وتعزيز الدور الاستثماري الذي تقوم بها ضمن أعلى معايير الجودة والتميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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