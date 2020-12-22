مصرع فني بالسكة الحديد صدمه قطار بحوش محطة المنصورة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي فني ميكانيكا بمحطة سكة حديد المنصورة مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار بحوش المحطة.

وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، باصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته.

بالفحص تبين اصطدام الجرار رقم ٣٦٠٣ قيادة "م.ا" ٣٨ عامًا، مساعد سائق القطار ومقيم منطقة عزبة عقل بالمنصورة بـ "ع.ع" ٤٦ عامًا، فني ميكانيكا بمحطة سكة حديد المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بحوش المحطة ووفاته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال عبدالرحمن عبدالوهاب ٥٦ عامًا، ملاحظ التشغيل بالمحطة، أيد مضمون الفحص ولم ينجم عن ذلك ثمة تأخيرات فى مواعيد القطارات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٩١٤٢ لسنة ٢٠٢٠ إدارى قسم ثان المنصورة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.