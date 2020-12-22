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تنفيذًا لمبادرة الرئيس: حصر احتياجات قرى شربين في الدقهلية

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تنفيذًا لمبادرة الرئيس: حصر احتياجات قرى شربين في الدقهلية تنفيذًا لمبادرة الرئيس: حصر احتياجات قرى شربين في الدقهلية

مصراوي Masrawy

01:58 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس مركز ومدينة شربين، تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بشارع الجيش بطول 400 متر طول وعرض 10 أمتار، بداية من مدخل المدينة حتى مزلقان السكة الحديد بتكلفة 700 ألف جنيه.

وقال رئيس المركز إنه يجرى استكمال باقي الشوارع، وتركيب بالوعات لصرف مياه الأمطار قبل البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

وأضاف أنه يجري الإعداد لتنفيذ مبادرة حياة كريمة داخل نطاق المدينة والقرى والعزب، وحصر احتياجات كل وحده محلية من البنية التحتية لرفع كفاءة الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة و الأبنية التعليمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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