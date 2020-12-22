ضبط عصابة للاتجار في المخدرات بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عصابة من 4 أفراد تخصصت في السرقة والاتجار في المواد المخدرة، بالبلينا جنوبي المحافظة.

جرى ضبط المتهمين وتبين أنهم مقيمين بدائرة قسمي أول وثان شرطة سوهاج ولهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدري الهيروين والشابو وميزان حساس وهاتف محمول وسيارة مُبلغ بسرقتها، وفرد محلي الصنع وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة والاتجار في المواد المخدرة.

بإرشاد المتهمين جرى ضبط 6 دراجات نارية ومركبة توك توك، من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.