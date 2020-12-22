محافظ شمال سيناء يشهد احتفال "التربية والتعليم" بأعياد الطفولة

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، احتفال مديرية التربية والتعليم، بأعياد الطفولة، والذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية.

وحضر الاحتفال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا ومني أبو المعاطي مدير عام ادارة العريش التعليمية، ومديري العموم.

وأكد المحافظ الاهتمام بهذه المرحلة العمرية للأطفال، والتي تعد لبنة تكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر والتقدم للنهوض بمصر.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظًا على الطلبة والطالبات من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، معلنًا منح العاملين في التربية والتعليم إجازة استثنائية يومين في الأسبوع.

بدوره وجه حمزة رضوان وكيل الوزارة الشكر للتلاميذ المشاركين في الحفل ومنظمي الاحتفالية.