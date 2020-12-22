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تونس: الإبقاء على حظر التجول وإلغاء التجمعات واحتفالات رأس السنة بسبب كورونا

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تونس: الإبقاء على حظر التجول وإلغاء التجمعات واحتفالات رأس السنة بسبب كورونا تونس: الإبقاء على حظر التجول وإلغاء التجمعات واحتفالات رأس السنة بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

01:46 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

تونس- (أ ش أ):

أوصت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بالعمل بالإجراءات السارية حاليًا في إطار الحد من انتشار الفيروس والإبقاء على حظر التجول وإلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

وقال مصدر باللجنة - لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء - إن اللجنة العلمية قررت خلال اجتماعها الطارئ، أمس الاثنين، عدم إدخال أي تغيير على الإجراءات الاستثنائية ومواصلة فرض حظر التجول وإلغاء التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة ومنع التنقل بين المدن خلال ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف المصدر أن اللجنة العلمية رفعت التوصيات عقب اجتماعها الطارئ أمس بإشراف وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" ، بإشراف رئيس ، هشام المشيشي، وذلك من أجل النظر فيها قبل الإعلان لاحقًا عن الإجراءات التي يحتمها الوضع الوبائي الراهن.

وأوضح أن الاتفاق على مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية السارية حاليًا هدفه التقليص من التجمعات والاكتظاظ توقيًا من انتشار فيروس "كورونا" ، لاسيما في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا وبعض الدول، حيث أكدت الأبحاث العلمية أن الفيروس يتميز بسرعة الانتشار والعدوى حتى بين الأطفال.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) إلى 4199 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 121 ألفًا و718 حالة.

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مصراوي Masrawy

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