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تنفي ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن

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الحكومة تنفي ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن تنفي ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن

مصراوي Masrawy

01:27 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

نفت ما تردد عن ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن ببعض محافظات الجمهورية.

وأضاف المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية.

وأكدت وزارة الزراعة أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وفي إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميـع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها.

وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ولديها فائض للتصدير خاصة بعد اعتمادها من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور، فيما يبلغ حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر حوالي 1,4 مليار طائر وأكثر من 13 مليار بيضة سنوياً.

وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين.

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