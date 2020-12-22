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هذه العلامات غير الواضحة تنذر بحدوث السكتات الدماغية والقلبية.. انتبه لها

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هذه العلامات غير الواضحة تنذر بحدوث السكتات الدماغية والقلبية.. انتبه لها هذه العلامات غير الواضحة تنذر بحدوث السكتات الدماغية والقلبية.. انتبه لها
عبر تحليل الخبراء لـ24 دراسة شارك فيها 54 ألف شخص لعشر سنوات

هذه العلامات غير الواضحة تنذر بحدوث السكتات الدماغية والقلبية.. انتبه لها

أكد مجموعة من العلماء، أن الأشخاص الذين لديهم اختلاف في ضغط الدم في اليد اليسرى واليمنى هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية.
ونشرت صحيفة "Hypertension" تحليل الخبراء لـ24 دراسة شارك فيها 54 ألف شخص من مختلف القارات، قارنوا ضغط الدم والوفيات والنوبات القلبية والسكتات على مدى عشر سنوات.
ووجد الباحثون وفق سبوتنيك عربي أن هناك علاقة بين الاختلاف في قراءات ضغط الدم على اليد اليمنى واليسرى وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

واتضح أن الاختلافات التي تزيد على خمسة ملليمترات من الزئبق تسمح بالتنبؤ بالوفيات من هذه الأمراض، والفرق ولو بمقدار ملليمتر واحد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة واحد بالمائة.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، في حال اللجوء في الوقت المناسب.

يشار إلى أن السكات الدماغية والقلبية المفاجئة هي سبب شائع للوفاة في أماكن مختلفة من بينها الولايات المتحدة، وفيها يتوقف القلب أو الدماغ بشكل مفاجئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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