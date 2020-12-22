وزيرة التضامن: هناك فجوة في مؤشر الفقر بين الحضر والريف

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك فجوة في مؤشر الفقر بين الحضر والريف، وتسعى الدولة دائمًا لتنمية الريف وسكانه.

وأضافت القباج، أن مبادرة حياة كريمة تعزز التنمية بكافة أشكالها، إذ أن الفقر ليس فقط ماديًا، بل هو متعدد الأبعاد.

وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة، بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة البيئة، أن الوزارة تهتم بزيادة المشروعات متناهية الصغر خاصة في مجال الإنتاج الحيواني والمشروعات الإنتاجية وكل ما يستثمر في مجال الاقتصاد.

وأضافت القباج، أن الشراكة بين الجهات الفاعلة يساهم في إحداث نتائج كبيرة للتنمية المستدامة، مؤكدة وجود تعاون بين الصحة والتعليم والتضامن؛ ما ساهم في الإهتمام بالبنية التحتية بالوحدات الصحية والمدارس.

وتابعت القباج: "نهتم كثيرا بذوي الإعاقة ونؤمن بدعم أصحاب الإعاقات، وجرى الإنتهاء من 6 قرى، ونستكمل المرحلة الثانية بالمبادرة وتشمل 190 قرية داخل 5 مراكز بمحافظة المنيا".