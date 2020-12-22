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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد نفق الشيخ داوود ومستشفى القوصية

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد نفق الشيخ داوود ومستشفى القوصية بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد نفق الشيخ داوود ومستشفى القوصية

مصراوي Masrawy

01:32 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية بنفق الشيخ داوود الرابط بين شرق وغرب القوصية أسفل السكة الحديد، الجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه.

رافقه خلال الجولة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز.

وقال محافظ أسيوط، إن النفق يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، تسهيلًا على المواطنين وتيسير حركة الانتقال بين الناحيتين أسفل السكة الحديد.

كما تفقد اللواء سعد، مستشفى القوصية يرافقه الدكتور إيهاب عبدالحكم مدير المستشفى، وزار العيادات والأقسام الداخلية ووحدة الكلى الصناعية، ووحدة الاكسجين التي جرى تطويرها في وقت سابق بتكلفة وصلت إلى 19 مليون جنيه.

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