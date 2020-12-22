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بسيارة مسروقة.. ضبط عامل يروج "الشابو والهيروين" في سوهاج

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بسيارة مسروقة.. ضبط عامل يروج "الشابو والهيروين" في سوهاج بسيارة مسروقة.. ضبط عامل يروج "الشابو والهيروين" في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:27 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملًا أثناء ترويجه الشابو والهيروين بجرجا، جنوبي المحافظة.

كانت معلومات قد وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات باتجار عامل مسجل خطر، في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى استهداف المذكور وضبطه أثناء استقلاله سيارة نقل "مُبلغ بسرقتها"، وعثر بحوزته على بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدري الهيروين والشابو وميزان حساس وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والسيارة للتنقل بها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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