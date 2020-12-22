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تعليم جنوب سيناء: تفعيل الكتاب الدوري والاستعداد لامتحانات نصف العام

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تعليم جنوب سيناء: تفعيل الكتاب الدوري والاستعداد لامتحانات نصف العام تعليم جنوب سيناء: تفعيل الكتاب الدوري والاستعداد لامتحانات نصف العام

مصراوي Masrawy

01:24 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى التأكيد على تفعيل الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخاص بخطة العمل بالمدارس خلال الفترة القادمة وحتى امتحانات نصف العام.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه جرى التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية التلاميذ والمدرسين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة أن المدارس تعمل وتستقبل الطلاب الراغبين في الحضور، ولم يجري إغلاق أي مدرسة، والدراسة مستمرة طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم حتى 10 يناير المقبل، وجاري وضع التقييمات الخاصة بأعمال السنة، مع عدم احتساب الفترة التي جرى ذكرها في الكتاب الدوري.

وأوضح أن مدارس جنوب سيناء أقل كثافة لعدد الطلاب مقارنة بالمحافظات الاخرى، بواقع 20 طالبًا في اللجنة، وسوف يجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها أثناء الامتحانات، وأهمها جهاز كشف الحرارة، الكمامة، التعقيم، ولن يسمح بدخول أي طالب أو معلم بدون كمامة، إضافة إلى تطهير اللجان قبل الامتحانات.

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