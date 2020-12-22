أخبار عاجلة

رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟ -
الإفتاء تعقد مؤتمرًا لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها وخطتها المستقبلية.. غدا -
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط -
"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار -
البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية -
عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بيونتك: بدء توريد لقاحات كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء

Print
بيونتك: بدء توريد لقاحات كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء بيونتك: بدء توريد لقاحات كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء

مصراوي Masrawy

01:25 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

ماينتس- (د ب أ):

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية اليوم الثلاثاء أن أولى توريدات لقاح المستجد داخل الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.

وصرح المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت اليوم الثلاثاء بأن هناك 5ر12 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن جرعات اللقاح يتم تخزينها حاليا في مصنع شركة فايزر الأمريكية، وهي شريك شركة "بيونتك"، في مدينة بورس البلجيكية، حيث يتم هناك معالجة وتعبئة المواد الأولية التي يتم صناعتها من قبل شركة "بيونتك" في مواقع إنتاج متنوعة.

وقال المدير المالي للشركة الألمانية زيرك بوتينج إنه من المقرر أن تكون الجرعات موجودة في كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي حتى 26 ديسمبر الجاري، كي يمكن البدء في منح اللقاح في يوم 27 من نفس الشهر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

لأول مرة منذ سنوات.. وفد مصري رفيع المستوى يزور طرابلس

لأول مرة منذ سنوات.. وفد مصري رفيع المستوى يزور طرابلس

"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

شبكة عيون الإخبارية