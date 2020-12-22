أخبار عاجلة

رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟ -
الإفتاء تعقد مؤتمرًا لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها وخطتها المستقبلية.. غدا -
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط -
"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار -
البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية -
عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول فريق نسائي سعودي بـ"رالي داكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات

Print
أول فريق نسائي سعودي بـ"رالي داكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات أول فريق نسائي سعودي بـ"رالي داكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات
مؤسستاه ترويان قصة غرامهما بهذه الرياضة منذ الطفولة.. الإقبال مفاجأة

أول فريق نسائي سعودي بـ

كشف أول فريق نسائي سعودي يشارك في "رالي داكار 2021"، عزمه فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد الرالي، ونوهت مؤسستا الفريق "دانيا عقيل، ومشاعل العبيدان" بالدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأعربتا عن تطلعاتهم بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه وخططه.

وعبرت "العبيدان"، خلال استضافة الفريق في برنامج "صباح السعودية"، عن فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2021"، ولفتت إلى أن خطة عمل فريق "شيرو" على المدى الطويل فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

واستذكرت بداية هوايتها مع هذه الرياضة منذ طفولتها مع إحضار والدها "دباب"، والتي تطورت مع مرور الأيام والسنوات، وأعربت عن مفاجأتها بإقبال البنات على هذه الرياضة، مضيفةً: "منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت عليّ الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق".

بدورها أكدت دانيا عقيل أن الهدف من الاشتراك في رالي داكار ليس من أجل المشاركة فحسب؛ بل المنافسة واستعداداً لذلك نشارك في الراليات السعودية المحلية للتطوير والتدريب، مشيرة إلى ان دخولها لهذا المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها وشغفها الدراجات النارية في البر، ودعت إلى تقبل مخاطر هذه اللعبة وإصاباتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

واحدة بين 4 اقتحمن التنظيم السياحي.. "العواجي": السعودية ستكون الأكثر تميزاً

"الراجحي" يناقش تسليم "أجندة رئاسة السعودية G20" إلى إيطاليا

"الراجحي" يناقش تسليم "أجندة رئاسة السعودية G20" إلى إيطاليا

السعودية تحقق فائضاً 134.7 مليار ريال بالميزان التجاري في 10 أشهر

السعودية تحقق فائضاً 134.7 مليار ريال بالميزان التجاري في 10 أشهر

شبكة عيون الإخبارية