أخبار عاجلة

رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟ -
الإفتاء تعقد مؤتمرًا لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها وخطتها المستقبلية.. غدا -
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط -
"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار -
البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية -
عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواجهات دامية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية على الحدود

Print
مواجهات دامية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية على الحدود مواجهات دامية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية على الحدود
الخرطوم شرعت في استعادة "سلام بر" الخاضعة لسيطرة أديس أبابا

مواجهات دامية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية على الحدود

تواصلت الاشتباكات بين جيش السودان وقوات إثيوبية، حيث دمر الجيش السوداني معسكرين لقوات وميليشيات إثيوبية على الحدود الفاصلة بين البلدين الإفريقيين.

وفي منطقة "سلام بر" شرع الجيش السوداني، استعادة مناطق كانت القوات الإثيوبية قد سيطرت عليها منذ 26 عامًا.

وقالت مصادر وفق صحيفة "سودان تربيون" إن مواجهات دامية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، نتج عنها قتيل وكثير من الجرحى.

وأضافت: توغل الجيش السوداني في محاولة لاسترداد مساحات زراعية في سلسلة جبال أبو طيور.

جدير بالذكر أن "سلام بر" مقر الاشتباكات الدامية بين الجيشين، تقع داخل الحدود السودانية بعمق 15 كيلو مترًا، حيث شيدت فيها القوات الإثيوبية معسكرين كبيرين.

ويحاول الجيش السوداني الوصول إلى الحدود الموضوعة بين البلدين منذ عام 1902.

وكانت السودانية قد أعلنت "دعمها ووقوفها مع القوات المسلحة التي تسد الثغور وتحرس البلاد"، مضيفة أنها واثقة "في قدرة قواتها المسلحة علي حماية حدود البلاد ورد أي عدوان".

فيما جاء في بيان القوات المسلحة السودانية أنها "لن تسمح بغزو أراضيها"، وأن القوات السودانية قامت "بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضيها لانطلاق أي نوع من العمليات".

وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "يتم التواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية"، مشددًا: "سنتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدودنا". وأشار البيان إلى تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود السودانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

الحكومة تنفي طرح سندات دولية في 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

الحكومة تنفي طرح سندات دولية في 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الرياض

الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الرياض

شبكة عيون الإخبارية