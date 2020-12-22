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‎وزير الشؤون البلدية يوجه بالتحقيق ‎في مقطع البائع المتجول بالباحة

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‎وزير الشؤون البلدية يوجه بالتحقيق ‎في مقطع البائع المتجول بالباحة ‎وزير الشؤون البلدية يوجه بالتحقيق ‎في مقطع البائع المتجول بالباحة
‎أكد حرص الوزارة على تنظيم شؤون الباعة وحفظ حقوقهم وتهيئة المواقع المناسبة لهم

‎وزير الشؤون البلدية يوجه بالتحقيق ‎في مقطع البائع المتجول بالباحة

‎وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بمنطقة الباحة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‎ونوه الحقيل بحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على فئة الباعة الجائلين، ودعم أنشطتهم وتنظيمها في مواقع مكتملة الخدمات؛ موضحًا أن الوزارة تعمل وفق التوجيهات بمراجعة شاملة لكل التنظيمات المتعلقة بالباعة الجائلين، بما يحفظ كامل حقوقهم في مزاولة أعمالهم التجارية وعدم التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.

‎وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن قطاع الباعة الجائلين يحظى باهتمام بالغ بالنسبة للوزارة؛ حيث تعمل الوزارة في هذا الوقت على إعادة مراجعة كامل التنظيمات المتعلقة في هذا القطاع، لدعم وحفظ حقوق شباب الوطن القائمين على تلك الأنشطة، موضحًا أنه وجه المختصين في الوزارة بالمسارعة في استكمال أعمال المراجعة والتنظيم، وتهيئة وتحديد مواقع مكتملة الخدمات لأنشطة الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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