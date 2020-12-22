بيونتيك: لدينا "ثقة علمية" في أن لقاحنا سيعمل على السلالة المتحورة

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مصراوي Masrawy

برلين- (أ ش أ):

قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية المنتجة للقاح فيروس كورونا المستجد، أوجور شاهين، إنه لديه "ثقة علمية " في أن اللقاح الخاص بشركته سيعمل أيضا على السلالة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرا في المملكة المتحدة.

وأضاف شاهين - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء ونقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أن البروتينات الموجودة على الشكل المتحور من الفيروس مماثلة بنسبة 99 % للسلالات السائدة، منوها بأن فريقه سيحتاج إلى حوالي أسبوعين لاختبار لقاحه على السلالة الجديدة، إلا أن "احتمال نجاح اللقاح مرتفع نسبيا ".

وتابع شاهين أنه في حالة الحاجة إلى تعديل اللقاح ليتناسب مع السلالة الجديدة، ستتمكن الشركة من القيام بذلك في غضون ستة أسابيع تقريبا.