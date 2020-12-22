الكويت: فتح المطار للمواطنين والمقيمين العالقين لمدة 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بفتح مطار الكويت اليوم الثلاثاء فقط للرحلات العالقة للمواطنين والمقيمين، القادمين عبر رحلات وسيطة "الترانزيت" في كل من دبي وأبوظبي والدوحة وبيروت.

ونقلت عن مصادر في الطيران المدني المدني الكويتي، إن القرار يشمل المقيمين أصحاب الاقامات السارية الذين أكملوا مدة الحجر الصحي مدة 14 يومًا في دول وسيطة في دبي وابوظبي والدوحة وبيروت.

وذكرت أن "الطيران المدني" سمح بفتح الحجوزات للراغبين للعودة إلى الكويت بعد أن أغلق المطار لمدة تجاوزت 12 ساعة.

كانت الكويت قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارًا من الساعة 11:00 مساء 21 ديسمبر حتى نهاية يوم 1 يناير 2021، على أن يتم مراجعة الاستمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور، ويستثني من ذلك طائرات الشحن.

يأتي ذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المُستجد اكتُشفت في بريطانيا.