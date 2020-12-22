أخبار عاجلة

رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
6 أدوار.. لماذا حدد محافظ القاهرة ارتفاعات البناء بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر بـ 18 مترا فقط؟ -
الإفتاء تعقد مؤتمرًا لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها وخطتها المستقبلية.. غدا -
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط -
"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار -
البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية -
عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكويت: فتح المطار للمواطنين والمقيمين العالقين لمدة 24 ساعة

Print
الكويت: فتح المطار للمواطنين والمقيمين العالقين لمدة 24 ساعة الكويت: فتح المطار للمواطنين والمقيمين العالقين لمدة 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:13 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، بفتح مطار الكويت اليوم الثلاثاء فقط للرحلات العالقة للمواطنين والمقيمين، القادمين عبر رحلات وسيطة "الترانزيت" في كل من دبي وأبوظبي والدوحة وبيروت.

ونقلت عن مصادر في الطيران المدني المدني الكويتي، إن القرار يشمل المقيمين أصحاب الاقامات السارية الذين أكملوا مدة الحجر الصحي مدة 14 يومًا في دول وسيطة في دبي وابوظبي والدوحة وبيروت.

وذكرت أن "الطيران المدني" سمح بفتح الحجوزات للراغبين للعودة إلى الكويت بعد أن أغلق المطار لمدة تجاوزت 12 ساعة.

كانت الكويت قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارًا من الساعة 11:00 مساء 21 ديسمبر حتى نهاية يوم 1 يناير 2021، على أن يتم مراجعة الاستمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور، ويستثني من ذلك طائرات الشحن.

يأتي ذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من المُستجد اكتُشفت في بريطانيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر اصطدام ميكروباص بسور مدرسة في العياط

لأول مرة منذ سنوات.. وفد مصري رفيع المستوى يزور طرابلس

لأول مرة منذ سنوات.. وفد مصري رفيع المستوى يزور طرابلس

"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

"اتزنقت بين سيارتين".. مصرع فتاة في حادث مروع أمام جامعة القاهرة

شبكة عيون الإخبارية