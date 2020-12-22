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الإسكندرية– محمد عامر:

واصل حي غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال هدم عقار كرموز المائل، المكون من 12 طابقًا، تحت إشراف هندسي، حفاظًا على سلامة العقارات المجاورة.

وقالت سحر شعبان، رئيس الحي، إنه جرى الانتهاء من هدم 10 طوابق بدءًا من الثالث علوي وحتى الأخير، وجاري استكمال أعمال هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

ويأتي قرار إزالة العقار وفقًا لتقرير لجنة مشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والتي وصفته بأنه "قنبلة موقوتة"، ويمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

كانت محافظة الإسكندرية أخلت العقار المكون من 12 طابقًا من السكان والمنقولات، بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم، ما يهدد حياة المواطنين.

ووفقا لملف العقار بحي غرب، جرى بناءه عام ٢٠١٤ بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالكه بنى في2017 طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، دون الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.

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