لمواجهة كورونا.. 4 مستشفيات لاستقبال الحالات العادية والطوارئ في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا مع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب عبدالمنعم، مدير مرفق الإسعاف، والدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، ومساعد مدير الأمن لقطاع الأمن العام؛ وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات الكفيلة لمجابهة ومحاصرة الفيروس والوقوف على جاهزية المستشفيات المُخصصة لاستقبال المصابين.

وطالب المحافظ بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المُخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا تحسبًا لزيادة عدد المصابين، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي جرى اتخاذها من خلال التعامل مع الموجة الأولى من انتشار الفيروس.

واستعرض الاجتماع جاهزية مستشفيات كل قطاع طبي على حدة لمواجهة الفيروس، وتحويل مستشفى "الأحرار التعليمي" إلى مستشفى عزل بطاقة 66 سرير عناية مركزة، ومن 150 إلى 200 سرير غرفة عادية، بالإضافة إلى مشاركة مستشفيات الجامعة بـ 60 سرير عناية مركزة و30 جهاز تنفس صناعي و150 سرير للحالات العادية، ومشاركة مستشفى المبرة بـ 7 أسرة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

وتطرق الاجتماع إلى آلية استقبال الحالات العادية والطواريء، وجرى الاتفاق على تحديد أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء لاستقبال الحالات بمستشفيات جامعة الزقازيق، ويومي الجمعة والثلاثاء لاستقبال الحالات بمستشفى "الزقازيق" العام، ويومي الثلاثاء والخميس لاستقبال الحالات بمستشفى التأمين الصحي "المبرة"، ويوم الخميس لاستقبال الحالات بمستشفى "القنايات" المركزي.

وجرى الاتفاق على تشكيل غرفة طوارئ بمديرية الشئون الصحية بعضوية الجهات الطبية المشاركة في الاجتماع؛ على أن يتواصل مندوب الإسعاف مع المستشفيات المُخصصة لاستقبال الحوادث طبقًا للجدول المتفق عليه، للتعرف على الأماكن الشاغرة بها وتوصيل المريض إليها.