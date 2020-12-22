ضبط 6 آلاف عبوة مكملات غذائية محظور تداولها بالغربية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، 8 آلاف و555 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر، محظور تداولها خارج الصيدليات.

كان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارًا بضبط 8555 عبوة "مكملات غذائية " غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات والمستشفيات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.