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محافظ القاهرة: إزالة 516 عقارا بمنطقة الضغط العالي بعزبة الهجانة لإقامة محور الوفاء والأمل

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محافظ القاهرة: إزالة 516 عقارا بمنطقة الضغط العالي بعزبة الهجانة لإقامة محور الوفاء والأمل محافظ القاهرة: إزالة 516 عقارا بمنطقة الضغط العالي بعزبة الهجانة لإقامة محور الوفاء والأمل

مصراوي Masrawy

01:21 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية للعقارات المقامة أسفل خطوط الضغط العالي والتي تتعارض مع إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه سيتم إزالة ٥١٦ عقارا بإجمالي ١٤١١ أسرة، مشيرًا إلى أنه تم تسكين 993 أسرة منهم حتى الآن بمساكن أهالينا ٢ بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم حتى الآن إزالة 473 منزلا مقامة بطريقة غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالي والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة.

وأكد المحافظ، على أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحدا من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

وأضاف المحافظ، أن إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

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