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رحلة سقوط تاجر "بودرة وشابو" بسيارة مسروقة في سوهاج

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رحلة سقوط تاجر "بودرة وشابو" بسيارة مسروقة في سوهاج رحلة سقوط تاجر "بودرة وشابو" بسيارة مسروقة في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:08 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث سوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، من الإيقاع بتاجر مخدرات يقود سيارة مسروقة وبحوزته كمية من مخدري الهيروين والشابو وسلاح ناري بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - "له معلومات جنائية"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة نقل "مُبلغ بسرقتها" ، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات - كمية من مخدري "الهيروين – الشابو" - ميزان حساس - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والسيارة للتنقل بها، والهاتف المحمول للاتصال عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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