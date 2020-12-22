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انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع حريق عقار في الهرم

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انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع حريق عقار في الهرم انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع حريق عقار في الهرم

مصراوي Masrawy

12:58 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، المعمل الجنائي، لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحريق الذي اندلع بعقار في منطقة الهرم، لفحصها وكتابة تقرير عنها وتحديد أسباب اشتغال النيران.

وشب صباح اليوم، حريق بأحد العقارات في منطقة الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة، إلى محل الواقعة، للسيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعقار من عدة طوابق بمنطقة الهرم، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق امتد لأنحاء العقار، دون إصابات، وبدأ رجال الإطفاء في محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق.

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