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بالتفاصيل.. "الصحفيين" تعلن بدء تلقي أعمال مسابقة "نوال عمر"

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بالتفاصيل.. "الصحفيين" تعلن بدء تلقي أعمال مسابقة "نوال عمر" بالتفاصيل.. "الصحفيين" تعلن بدء تلقي أعمال مسابقة "نوال عمر"

مصراوي Masrawy

12:50 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:
أعلنت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة "الأهرام"، عن بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي، عن أعمال عام ٢٠٢٠، على أن تكون الاحتفالية يوم الثلاثاء الموافق ٢ مارس ٢٠٢١.

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة أن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالي:

أولًا: تناول الصحافة لموضوع اكتساح وباء كورونا الذي حصد أرواح الملايين، وأثر ذلك على اقتصاديات العالم.. فكيف كان التناول في الصحافة وطرق مكافحة الوباء وتوعية الشعب المصري بخطورة الفيروس، والنظرة المستقبلية في ظل استمرار الوباء.

ثانيًا: "لا للتعصب" من أجل السلم الاجتماعي في المجتمع المصري.. كيف تناولت الصحافة منهج التسامح بين أفراد المجتمع على جميع المستويات؟

وتقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال الصحفية يوم ١٥ فبراير ٢٠٢١، لدى إدارة المجلس وشؤون الأعضاء بالنقابة.

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مصراوي Masrawy

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