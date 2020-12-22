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تنفي ظهور أعراض غير متوقعة للقاح كورونا

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السعودية تنفي ظهور أعراض غير متوقعة للقاح كورونا تنفي ظهور أعراض غير متوقعة للقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الرياض- (د ب أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء أن الذين تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم.

ودعا العالي، في بيان على صفحة وزارة الصحة عبر موقع "تويتر" اليوم، جميع المواطنين، والمقيمين، إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، مناشدا الجميع التواصل مع الوزارة للحصول على أي استفسار، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني في 2021، إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى، مثل لقاح فايزر وبيونتيك.

وذكر وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري أمس الاثنين أن المملكة تجري محادثات مع والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19، بعد أن تبنت المملكة برنامجا لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأوضح أن "المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات فايزر، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا، بمن فيهم الوافدون".

وكان وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قد تلقى جرعة من لقاح كورونا، مع انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد الفيروس يوم الخميس الماضي.

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مصراوي Masrawy

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