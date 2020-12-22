سلالة كورونا الجديدة: فرنسا تعلن عن إجراءات لاستئناف الحركة مع بريطانيا

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مصراوي Masrawy

باريس- (بي بي سي):

قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعلن اليوم الثلاثاء عن إجراءات من شأنها أن تسمح باستئناف الحركة وتأمين تدفق البضائع مرة أخرى عبر القناة الأنجليزية، المعبر الوحيد الذي يربط بريطانيا بفرنسا ومنها إلى سائر أوروبا.

وكانت فرنسا قررت الأحد إغلاق جميع المنافذ والقنوات الخاصة بحركة المرور الصادرة صوبها من المملكة المتحدة بسبب المخاوف من تمدد السلالة الجديدة لفيروس كورونا غداة إعلان الحكومة البريطانية فرض إجراءات احترازية مشددة بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوبي البلاد.

وساهم القرار في تكدس شاحنات أوروبية عائدة أو بريطانية واردة، وبقاء مسافرين عالقين عند معابر الشحن والسفر في بريطانيا. وقضى ما يقرب من ألف من سائقي تلك الشاحنات ليلتهم الثانية عالقين بالقرب من مرفأ دوفر الإنجليزي على الساحل الجنوبي الشرقي لبريطانيا.

ومن المقرر أن يستأنف الاتحاد الأوروبي اجتماعاته لبحث كيفية التعامل مع هذا الأمر على نحو أكثر تنسيقا بعد إسراع العديد من دول أوروبا أحاديا وعلى نحو متباين إلى حظر حركة السفر القادمة من بريطانيا سعيا لتطويق السلالة الجديدة.

ولرصد السلالة الجديدة، تريد هذة الدول اختبار الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة قبل السماح لهم بإجتياز الحدود و قبل أن يتمكنوا من السفر.