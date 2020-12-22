وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى سنغافورة

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مصراوي Masrawy

سنغافورة- (د ب أ):

وصلت الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى سنغافورة، في خطوة مهمة في خطة الدولة المدينة لتحصين سكانها والعمل كمركز عالمي لتوزيع اللقاحات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن شركة الخطوط الجوية السنغافورية قولها في بيان أمس الاثنين إنها قامت بتوصيل اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر وبيونتيك إس.إي من بروكسل.

وتم إرسال الجرعات إلى مرفق سلسلة التبريد التابع لمشغل المناولة الأرضية "ساتس ليمتد" من أجل تخزينها ونقلها لاحقا.

وقالت شركة الطيران: "تم نقل اللقاحات على متن طائرة /SQ7979/، والتي تقدم خدمة شحن مجدولة من بروكسل في بلجيكا إلى سنغافورة ... وكانت هذه أيضا أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتك يتم تسليمها إلى بلد في آسيا".

وكان رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج قد قال في وقت سابق من هذا الشهر أن الأمة وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتك وتتوقع الشحنات الأولى بحلول نهاية ديسمبر.

وخصصت سنغافورة أكثر من مليار دولار سنغافوري (750 مليون دولار أمريكي) للقاحات، وينبغي أن يكون لديها ما يكفي لنحو 5ر5 مليون نسمة بحلول الربع الثالث من العام المقبل.