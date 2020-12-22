كمامات ومعقمات وعبوات "زمزم".. "وعيك وقاية" بالمسجد النبوي

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30 جهازاً لقياس الحرارة تعمل آلياً بالأشعة تحت الحمراء دون تلامس

نفّذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم، مبادرة "وعيك وقاية" التي تعنى بتعزيز الجانب الصحي لدى المصلين بالمسجد النبوي الشريف.

وتقوم فكرة المبادرة على توزيع حقائب على المصلين تشمل معقمات وكمامات وعبوات مياه زمزم وإهداءات، بما يسهم في تعزيز الجهود والإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة.

من جهة أخرى، استحدثت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، 30 جهازاً لقياس درجات الحرارة في مواقع التفويج بالمسجد النبوي تعمل بشكل آلي بالأشعة تحت الحمراء دون تلامس باليد من خلال مؤشر "ترمومتر" رقمي وبثّ صوتي يدعم أربع لغات بهدف المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أرجاء المسجد النبوي وساحاته.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي